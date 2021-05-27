- 1/2
- 2/2
أدرك المهاجم الأوروجوياني المخضرم “إدينسون كافاني” هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 26-5-2021.
وسجل كافاني هدف التعادل في الدقيقة (55)، عبر ركلة ركنية من الجهة اليسرى أرسلها لوك شاو عالية داخل منطقة الجزاء، أبعدها مدافع فياريال برأسية وصلت إلى راشفورد على حدود منطقة الجزاء الذي سددها على الطائر قوية لترتد من أقدام المدافعين أمام المهاجم الأوروجوياني ليضعها في الشباك بسهولة.
ويعتبر هدف كافاني اليوم هو العاشر له مع مانشستر يونايتد في آخر 11 مباراة لعبها مع الشياطين الحمر في جميع المسابقات.
وبشكلٍ عام خاص كافاني 26 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 3، وفي الدوري الأوروبي لعب 5 مباريات وأحرز 6 أهداف بهدفه اليوم، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
هدف تعادل مانشستر يونايتد أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو | شاهد هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.