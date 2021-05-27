فيديو | شاهد هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي

أدرك المهاجم الأوروجوياني المخضرم “إدينسون كافاني” هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 26-5-2021.

وسجل كافاني هدف التعادل في الدقيقة (55)، عبر ركلة ركنية من الجهة اليسرى أرسلها لوك شاو عالية داخل منطقة الجزاء، أبعدها مدافع فياريال برأسية وصلت إلى راشفورد على حدود منطقة الجزاء الذي سددها على الطائر قوية لترتد من أقدام المدافعين أمام المهاجم الأوروجوياني ليضعها في الشباك بسهولة.

ويعتبر هدف كافاني اليوم هو العاشر له مع مانشستر يونايتد في آخر 11 مباراة لعبها مع الشياطين الحمر في جميع المسابقات.

وبشكلٍ عام خاص كافاني 26 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 3، وفي الدوري الأوروبي لعب 5 مباريات وأحرز 6 أهداف بهدفه اليوم، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

هدف تعادل مانشستر يونايتد أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي