الامارات | بالصور: مانشستر يونايتد يغرق.. و"الغواصات الصفراء" ينجو بلقب الدوري الأوروبي 11-10

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: مانشستر يونايتد يغرق.. و"الغواصات الصفراء" ينجو بلقب الدوري الأوروبي 11-10 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فياريال الإسباني "الغواصات الصفراء" بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة النهائية بركلات الترجيح (11- 10)، اليوم الأربعاء، في جدانسك، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وافتتح فياريال التسجيل بواسطة النجم الإسباني جيرارد مورينو (29)، قبل أن يعادل مانشستر يونايتد النتيجة عبر إدينسون كافاني في الدقيقة (55)، ولكن الركلات ابتسمت لأبناء المدرب إبمري أوناي وضمت لفياريال المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واستمرت المباراة الماراثونية حتى الركلة الترجيحية رقم 11 لمانشستر يونايتد التي أهدرها الحارس الإسباني المخضرم دي خيا ليعلن الحكم فوز فياريال باللقب التاريخي وسط فرحة هستيرية للفريق الفائز وحسرة كبيرة للاعبي مانشستر يونايتد الذي أهدر كما كبيرا من الفرص المحققة للتهديف خلال الوقت الاصلي وخصوصا اللاعب راشفورد.

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