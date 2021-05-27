الامارات | مجلس الشارقة ينجز الأعمال التطويرية في نادي الذيد

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة ينجز الأعمال التطويرية في نادي الذيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة في الشارقة، الأعمال التطويرية والصيانة العامة بنادي الذيد، ضمن خطط المجلس في التطوير المستمر لمنشآت ومباني الأندية في الإمارة الباسمة، والعمل على رفع كفاءة البنى التحتية.

وأكد المجلس، في بيان صحافي، أن الأعمال تضمنت استبدال أرضية ملعب الفريق الأول بالعشب الطبيعي، وتنفيذ أعمال صيانة عامة للمبنى الإداري، والمكتبة والمجلس، وكذلك استبدال أرضية خشبية للصالة الرئيسة، والعمل على الصيانة الداخلية والخارجية للمنصة، مع الصيانة الشاملة للصالة الرياضية وأعمال العزل الداخلي. واطلع وفد المجلس ودائرة الأشغال العامة للنادي، أخيراً، على جميع الأعمال، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، سالم محمد بن هويدن، ومدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، عبدالله حسين آل علي، ومدير إدارة الأفرع بالدائرة، محمد بن يعروف، والمدير التنفيذي للنادي، الدكتور حمود خلف سالم، والمدير الإداري، سالم سيف الجاري، ومهندسي قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة بالمجلس.

وأشار رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، في تصريح صحافي، إلى تواصل الأعمال بأندية الإمارة للحفاظ على البنى التحتية المميزة لها، وأكد أن ما يتم من أعمال مؤشر دائم إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به، والحرص على أن يُضرب بها المثل في تميز البنى التحتية والمرافق الخدمية المختلفة والصالات الرياضية المميزة والمنشآت الجديدة التي تكون على أحدث طراز.

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