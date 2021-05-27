الامارات | كونتي يهدد بالرحيل عن إنترميلان

شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يهدد بالرحيل عن إنترميلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية، أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي هدد إدارة نادي إنترميلان بالرحيل في الصيف المقبل، في حال قامت الإدارة ببيع عدد من اللاعبين البارزين، وتقليص قيمة التعاقدات بجانب رواتب اللاعبين بنسبة تصل إلى 15%.

وأكدت «أس» أن هناك إشارات قوية إلى أنه في حال رحيل كونتي فقد يتجه لتدريب ريال مدريد، الذي بات شبه مؤكد رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news