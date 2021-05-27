الامارات | «طموح» تجري فحوص «كوفيد-19» للمشاركين في تصفيات كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «طموح» تجري فحوص «كوفيد-19» للمشاركين في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «طموح» للرعاية الصحية، لتصبح شريكاً في إجراء فحوص «كوفيد-19» (PCR)، للمشاركين في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام في الدولة للفترة من الثالث إلى 15 يونيو المقبل.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، خلال مؤتمر صحافي، أمس: «التعاون بين اتحاد الكرة وشركة (طموح) ممتد، نظراً إلى خبراتها الواسعة في تقديم الرعاية الطبية والصحية المتميزة في العديد من الأحداث والبطولات الرياضية».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «طموح»، عبدالله الراشدي: «الشركة لديها مجموعة من أفضل الكوادر الصحية، وتتوافر بها أحدث الأجهزة الطبية لإجراء الفحوص المطلوبة، ومستعدون لإجراء الفحوص للمنتخبات بصفة دورية».

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