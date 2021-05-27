الامارات | ملاكمات الهند يسحرن بطولة آسيا في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكمات الهند يسحرن بطولة آسيا في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل 25 ملاكماً وملاكمة، أول من أمس، إلى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021، التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى حتى 31 الجاري وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للعبة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وفي أبرز النزالات، تألقت الملاكمات الهنديات، إذ فازت الملاكمات الثلاثة في جميع المنافسات التي خضنها، إذ تغلبت الهندية ساكشي على الطاجاكستانية روهافزو هاكازاروفا في وزن البانتام (51-54 كيلوغرام)، وجاسمين على المنغولية أويونتسيتسج يسوجين في وزن الريشة (54 – 57 كغم)، وسيمرانجيت كاور باث على الأوزبكية رايخونا كوديروفا في الوزن الخفيف (57 – 60 كغم).

وفي أبرز منافسات الرجال، تأهل المنغولي أونبولد أورخونتونغلاغ بعد تغلبه على القرغيزستاني ميرلان توركاباي أولو في وزن الذبابة (64 – 49 كغم)، وفي الوزن ذاته تأهل الأوزبكي ميرزاخميدوف نودريجون بعد تغلبه على العراقي موسى جعفر هاشم، والإندونيسي كورنليس كوانجو لانجو بعد فوزه على الكازاخستاني دانيال سابت، والفلبيني مارك ليستر دورينز على حساب الكويتي منصور خليفة.

وفي الوزن الثقيل (91 كغم) تأهل الكازاخستاني فاسيلي ليفيت بفوزه على الإيراني إحسان روزبهاني، كما تأهل القرغيزستاني رستم يريسبيك أولو بفوزه على المنغولي سانداجسورين إردينيبايار، وتأهل الأوزبكي تورسونوف سانجار بفوزه على الأفغاني عبدالقادر، وتأهل الهندي سانجيت بعد فوزه على الطاجاكستاني جاسور قوربونوف.

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