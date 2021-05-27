الامارات | الوصل يحسم ملف الأجانب مبكراً باستعارة راميرو

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يحسم ملف الأجانب مبكراً باستعارة راميرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي الوصل مع لاعب الوسط البرازيلي، راميرو بينيتي، قادماً من كورينثيانز البرازيلي، على سبيل الإعارة حتى يونيو 2022، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أمس، مشيرة إلى أن «الإمبراطور» لديه أفضلية شراء عقد راميرو عقب نهاية الإعارة.

وقالت صحيفة «غلوبو سبورت» إن إدارة كورينثيانز وافقت على عرض الوصل باستعارة راميرو بينيتي بداية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن «الإمبراطور» سيتولى دفع راتب اللاعب البرازيلي بالكامل خلال فترة الإعارة، بينما أشارت إلى أن الوصل يمتلك أحقية شراء عقد راميرو مقابل أربعة ملايين دولار.

وأوضحت: «سيبدأ عقد راميرو بينيتي مع الوصل في الأول من يوليو المقبل، إذ ضم الجهاز الفني لفريق كورينثيانز، راميرو لقائمة الفريق الذي لعب، أمس، أمام ريفير بليت الأرجنتيني في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة سود أميركانا».

وأصبح الوصل أول فريق يحسم ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب للموسم المقبل، بعدما أكدت وسائل إعلام برازيلية أن «الإمبراطور» تعاقد مع البرازيلي أدريلسون سيلفا قادماً من نادي سبورت ريسيفي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، إلى جانب موافقة نادي كروزيرو البرازيلي على انتقال المهاجم ويليام بوتكر إلى «الأصفر» بداية من الموسم المقبل، كما وافق اللاعب الأوروغوياني ميشيل أراوخو على الانضمام إلى الوصل بداية من الموسم المقبل، معاراً من فلومينينسي، الفريق الذي كان يدربه هيلمان قبل انتقاله إلى تدريب «الإمبراطور» في ديسمبر الماضي.

وبذلك حسمت شركة الوصل لكرة القدم قرارها بخروج كل من البرازيلي سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس أوروز، والبرازيلي جواو فيغريدو، والبرازيلي رونالدو مينديز، من قائمة الفريق في الموسم المقبل.

أجانب الوصل في الموسم المقبل

• أدريلسون سيلفا.

• ويليام بوتكر.

• ميشيل أراوخو.

• راميرو بينيتي.

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