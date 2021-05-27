الامارات | الإمارات تشارك في «كونغرس الاتحاد الدولي للهوكي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في «كونغرس الاتحاد الدولي للهوكي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك اتحاد الإمارات للهوكي في اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي الـ47، الذي عقد بمدينة نيودلهي في الهند، عن بُعد، ومثّل الإمارات في الاجتماعات التي استغرقت ثلاثة أيام، رئيس اتحاد الإمارات، إسماعيل علي البنا، وأمين عام الاتحاد، عتيق جمعة، وتم التصويت من قبل اتحاد الإمارات لمصلحة الدكتور ناريندر دروف باترا، الذي فاز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لمدة أربع سنوات مقبلة، بعد تفوقه على البلجيكي مارك كودرون بفارق صوتين.

وهنّأ البنا، د.باترا بفوزه برئاسة الاتحاد الدولي، وأكدا في تصريح صحافي استعداد الإمارات الدائم لتقديم كل أوجه الدعم للرئيس الجديد، بما يخدم مسيرة اللعبة وتطورها على المستوى الدولي.

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