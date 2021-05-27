الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 مايو 2021

مفاوضات

فضّل مدرب مواطن، اقترب من التعاقد رسمياً مع أحد الأندية المنافسة في دوري الدرجة الأولى، عدم الكشف عن المراحل التي وصل إليها مع إدارة ناديه الجديد، كي لا تتأثر المفاوضات بشكل يعرقل التعاقد.

تدريب

وصف إداري ناد محترف مدرب الفريق بأنه مميز، خلال التدريبات اليومية، لكنه كان يتفاجأ لنتائج الفريق في المباريات الرسمية.

إيفرتون

قال اللاعب البرازيلي ألاغوان إيفرتون: «إنه تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل»، مشيراً لصحيفة «تي إن إتش» البرازيلية إلى أنه يرتبط بعقد مع فريق العدالة السعودي، وأنه سيبحث مع إدارة النادي العروض التي تلقاها.

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