شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يتوج بالدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق فياريال من التتويج ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وظهر الفريق الإسباني بشكل جيد خلال أحداث الشوط الأول وجاء هدف التقدم عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 29، وحاول الفريق الإنجليزي العودة في اللقاء بالضغط هجومياً من العمق وبالكرات العرضية من الأطراف وهو ما أسفر عن هدف التعادل بأقدام إديسون كافاني في الدقيقة 55.

واحتفظت ركلات الترجيح بإثارة خاصة حيث صوب الفريقان 10 ركلات ناجحة قبل أن يُصوب حارس فياريال الكرة في المرمى ويُضيع الإسباني دي خيا ليفوز الفريق الإسباني.

وأثبت المدرب أوناي إيمري تفوقه في بطولة الدوري الأوروبي بعدما حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخة على حساب مدرب مانشستر يونايتد سولشاير.

وستساعد عوائد البطولة القارية فريق فياريال على دخول منافسات الموسم المقبل بتدعيمات قوية فضلاً عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا رغم التواجد في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني.