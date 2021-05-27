شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بطموحات الإسماعيلى فى دور الـ16 لـ«الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستدرج الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، عند التاسعة مساء اليوم «الخميس»، نظيره الإسماعيلى فى المباراة التى ستجمعهما على أرض ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، والتى يسعى كل فريق لتحقيق الفوز خلال المباراة، والتأكيد على أن نتائجه الأخيرة فى بطولة الدورى ليست وليدة الصدفة حيث يتصدر الزمالك جدول المسابقة فيما تقدم الإسماعيلى خطوات كبيرة نحو المنطقة الدافئة عقب تولى إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق بعدما كان شبح الهبوط يطارده طوال الفترة المنقضية.

واستعد الفريقان للمواجهة حيث دخل الزمالك معسكرا مغلقا فى العين السخنة لمدة 48 ساعة، من أجل إضفاء حالة من التركيز على اللاعبين والابتعاد بهم عن أجواء التغييرات التى حدثت على إدارة النادى خلال الساعات القليلة المنقضية، فيما اكتفى إيهاب جلال بخوض التدريبات المعتادة فى الإسماعيلية مع إضفاء السرية الكاملة على التدريبات لمنع وصول أى معلومات عن الخطة والتشكيل الذى سيخوض بهما اللقاء الى المنافس.

فيما تابع إيهاب جلال، التقرير الذى اعده له جهازه المعاون عن فريق الزمالك من خلال متابعته أيضاً فى مباريات الأخيرة.

يدخل الزمالك المواجهة ويفتقد أربعة عناصر وهم طارق حامد، ومحمد عبدالغنى للإيقاف، ومحمود علاء وحميد أحداد للإصابة، وأربك غياب الثنائى طارق حامد، ومحمد عبدالغنى، حسابات باتريس كارتيرون، خصوصاً أن طارق حامد من الركائز الأساسية فى وسط الملعب، فضلاً عن عدم وجود البديل الجاهز لمحمد عبدالغنى، فى ظل إصابة محمود علاء وغيابه عن المواجهة أيضاً.

وشهدت تدريبات الزمالك الأخيرة، حرص باتريس كارتيرون، على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الهجومية والدفاعية لتنفيذها خلال اللقاء، وأبرزها التسديد من الكرات الثابتة والمتحركة باعتبار التسديد أحد الحلول السحرية للوصول لمرمى المنافس، الذى يعتقد كارتيرون أنه سيعتمد على التكتلات الدفاعية مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة، مستغلاً سرعات لاعبيه ووجود أكثر من لاعب يجيد نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم وفى مقدمتهم أحمد مدبولى.

وينتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد عواد، محمد عبدالشافى، محمد عبدالسلام، محمود حمدى الونش، حازم إمام، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، شيكابالا، أوباما، اشرف بن شرقى، سيف الدين الجزيرى.

وعلى الجانب الآخر، وعد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، منح لاعبى الفريق مكافأة خاصة فى حالة الصعود لدور الثمانية وتخطى عقبة الزمالك، ومحاولة إسعاد جماهير الإسماعيلى بتحقيق الفوز ببطولة هذا الموسم والمشاركة فى إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل. وينتظر أن يخوض الإسماعيلى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من محمد فوزى، حسين السيد، محمد هاشم، محمد عمار، محمد عادل، عماد حمدى، محمد حسن، أرى بابل، أحمد مدبولى، بنسون شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.