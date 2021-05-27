شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ليفربول : من الأفضل بيع محمد صلاح .. الفريق يلعب أفضل من دونه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حارس مرمى ليفربول السابق ديفيد جيمس أن على المدرب يورجن كلوب الاستفادة من بيع النجم محمد صلاح هذا الصيف من أجل جمع الأموال لبناء فريق أفضل وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وغاب محمد صلاح عن جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بفارق هدف واحد لصالح هاري كين هداف توتنهام لكنه احتل المركز الأول في قائمة هدافي ليفربول هذه الموسم برصيد 31 هدفًا في جميع المسابقات.

وعلى الرغم من سجل صلاح الرائع مع ليفربول، يصر جيمس على أن هذا هو أفضل وقت لبيع صلاح وقارن وضع لاعبنا مع المهاجم سيرجيو أجويرو في مانشستر سيتي، مدعيًا أن توازن ليفربول سيكون أفضل بدونه.

وتابع حارس مرمى ليفربول السابق، الذي لعب 277 مباراة مع الريدز: «فكرة إنفاق الملايين الضخمة أمر غير مرجح للغاية، أعتقد أنه سيتعين عليهم إخراج اللاعبين من مكانهم. من وجهة نظري، قأعتقد أن ليفربول يلعب بشكل أفضل بدون صلاح. والاسفادة منه ماديا، اللاعب جوتا يتناسب بشكل طبيعي مع المركز الثالث، ويمكن القول إن فيرمينو يتمتع بمزيد من الحرية، وليفربول لديه ديناميكية جديدة في المقدمة بدلاً من الاعتماد على أهداف صلاح».

وتابع «إحصائيات مماثلة للاعب مثل أجويرو حيث يستطيع بيب جوارديولا أن ينظر إلى مانشستر سيتي ولا يحتاج إلى اللعب بأجويرو. أعتقد أن يورجن كلوب والطريقة التي طور بها هذا الفريق أن جعل صلاح نقطة محورية أكثر من المواسم السابقة».

وأردف «الأمر لا يتعلق بعدم كون صلاح لاعباً جيداً، سجل أهدافه يتحدث عن نفسه».

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن لاعبنا البالغ من العمر 28 عامًا سجل 125 هدفًا مذهلاً في 203 مباريات فقط مع ليفربول، حيث لعب دورًا أساسيًا في حصول النادي على أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2019-2020 والفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2019.