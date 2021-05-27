مالديني يؤكد رحيل دوناروما في صفقة انتقال حر

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ميلانو : أعلن مدير ميلان الإيطالي لكرة القدم مدافعه الدولي السابق باولو مالديني الأربعاء أن حارس مرماه الدولي جانلويجي دوناروما سيترك النادي اللومباردي هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان في نهاية الشهر وقد ارتبط بالانتقال إلى عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنكليزي وحتى يوفنتوس غريمه التقليدي في إيطاليا.

وقال أسطورة ميلان على منصة التواصل الاجتماعي "تويتش": "نحتاج إلى إظهار الاحترام لشخص قدّم الكثير لميلان، لم يقلل احترامه لنا أبدًا. نحن نسير في طرق منفصلة، لكن لا يسعني إلا أن أتمنى له الأفضل".

وأضاف "دوناروما كان أحد أبرز اللاعبين في صفوفنا هذا الموسم ولكن بات من الصعب إيجاد لاعبين يستهلون مشوارهم الكروي مع فريق وينهون مسيرتهم معه، وبالتالي طريقنا ينفصل".

وأنهى ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، الموسم في المركز الثاني نهاية الأسبوع الماضي، وحجز بطاقته إلى المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى منذ موسم 2013 2014.

وتابع مالديني "أعتقد أننا بحاجة إلى شكر كل لاعب شارك في هذا الموسم الرائع، جيجو كان زعيمًا وفي كثير من الأحيان قائدنا".

ويُعتبر دوناروما (22 عامًا) أحد أفضل حراس المرمى في العالم وسيكون أساسيًا في تشكيلة المدرب روبرتو مانشيني خلال مشاركة إيطاليا في نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة الى الشهر المقبل بسبب فيروس كورونا.

خاض دوناروما مباراته الأولى مع الفريق في سن السادسة عشرة بعدما تخرج من أكاديمية النادي عام 2015، ومنذ ذلك الحين لعب معه أكثر من 200 مباراة، مما عزز سمعته كأفضل حارس مرمى في إيطاليا.