ويفا يغرم إبراهيموفيتش لتورطه في شركة مراهنات

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







لوزان: غرَّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهاجم ميلان الإيطالي ومنتخب السويد لكرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش 50 ألف يورو بسبب "مصلحته المالية في شركة مراهنات".

كما طالبت الهيئة القارية من إبراهيموفيتش (39 عاما) "بوقف شراكته مع الموقع، خلافًا لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن نزاهة المباريات والمسابقات".

ووجهت الهيئة الكروية الأوروبية إنذارًا إلى نادي ميلان الذي يلعب "إبرا" في صفوفه، مع غرامة مالية قدرها 25 ألف يورو، بسبب المخالفة التأديبية التي ارتكبها نجمه.

وكانت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أعربت في نيسان/أبريل الماضي عن قلقها من خطر معاقبة نجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق من قبل الاتحادين الأوروبي والدولي للعبة، في وقت عاد فيه للتو من اعتزاله الدولي حيث شارك مع منتخب بلاده في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022.