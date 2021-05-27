شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمامية" تُبعد أحمد نبيل مانجا عن الاتحاد السكندرى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد نبيل مانجا، لاعب فريق الاتحاد السكندري، عن مباراة فريقه أمام أسوان، بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الإمامية في مباراة زعيم الثغر الأخيرة والتي انتهت على وقع الهزيمة أمام الجونة.

وعانى اللاعب من اصابة في العضلة الأمامية، وخضع لفحص طبي، قرر العميد حسام حسن المدير الفني على إثره استبعاد اللاعب من مواجهة أسوان المقرر لها الجمعة المقبل.

ويسعى حسام حسن للثأر من هزيمة الدور الأول أمام الفريق الجنوبي، حيث حقق فريق أسوان فوزًا مثيرًا وعريضًا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

وسافر الفريق السكندري للقاهرة مساء اليوم الأربعاء، على أن يقيم معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، لمدة 24 ساعة، بعدها يتوجه الفريق لأسوان، لخوض المواجهة المرتقبة أمام الفريق الجنوبي المنتشي بفوزه الصعب على المحلة في الجولة الماضية.

ويأمل الجهاز الفني للفريق السكندري في العودة من أسوان بالنقاط الثلاثة، بعدما فشل في تحقيق أى انتصار في الدور الثاني، وتراجع ترتيبه من المركز الثاني إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 29.