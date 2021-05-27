شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قاعود عقب واقعة خالد جلال: أنا آسف كان مجرد حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمود قاعود، لاعب فريق نادي البنك الأهلي، على واقعة اعتراضه بشكل غير لائق على خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي خلال مباراة فريقه أمام سموحة اليوم.

وقال محمود قاعود خلال تصريحات تليفزيونية: "اعتذر للكابتن خالد جلال واعتذر لمجلس إدارة نادي البنك الأهلي وما حدث مني لم يتعد الحماس".

وتابع: "رفضت الخروج بسبب حماسي لتغيير النتيجة ولم أعترض نهائيًا منذ لعبي كرة القدم وكنت في نادي إنبي عمري ما اعترضت نهائيًا واعتذر للنادي والفريق".

وأضاف: "إدارة نادي البنك الأهلي إدارة محترمة ولا تستحق ما حدث اليوم وأكرر اعتذاري للنادي واللاعبين والجهاز الفني".

وقرر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي إيقاف محمود قاعود لاعب الفريق لأجل غير مسمى والتدريب منفرداً وغرامة مبدئية 150 ألف جنيه وتحويله للتحقيق ، بعد رفضه التغيير خلال لقاء فريقه أمام سموحة فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء التي أنتهى منذ قليل بالتعادل 2-2 بين الفريقين ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وقام محمود قاعود بتوجيه بعض الإشارات لدى الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، مصمما على عدم الخروج من أرض الملعب وتدخل عاصم صلاح قائد الفريق لانهاء الامر ولكن اللاعب لم يستمع له ورفض الخروج واستكمال المباراة للنهاية.

وتعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره سموحة بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

أحرز هدفى فريق البنك الاهلى أحمد على، بينما جاءت أهداف سموحة عن طريق مصطفى فتحى. وبهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما جاء فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.