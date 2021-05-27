شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى.. أشرف بن شرقى يواصل التصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب هدافى الدوري المصري الممتاز عقب إقامة اليوم الأربعاء 26 / 5 / 2021 مبارايتين في الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف سيراميكا نظيره إنبى، بينما التقى البنك الأهلى مع سموحة.

فيديو .. إنبى يقسو على سيراميكا بثنائية جودى وصبرى

حقق فريق إنبى الفوز على نظيره سيراميكا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي تجمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .