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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى.. أشرف بن شرقى يواصل التصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل المغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب هدافى الدوري المصري الممتاز عقب إقامة اليوم الأربعاء 26 / 5 / 2021 مبارايتين في الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف سيراميكا نظيره إنبى، بينما التقى البنك الأهلى مع سموحة.
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حقق فريق إنبى الفوز على نظيره سيراميكا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي تجمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
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تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره سموحة بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت .
تصدرالمغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 هدفا، بينما يأتى فى المركز الثانى أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا برصيد 11 هدفا، و فى المركز الثالث عمر كمال مهاجم فريق المصرى البورسعيدى، برصيد 10 أهداف، وفى المركز الرابع أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش بنفس عدد الأهداف أيضا.