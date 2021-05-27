شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة وجيه أحمد، حكام مباراة الزمالك والإسماعيلي، بدور الـ16 لبطولة كأس مصر على النحو التالي: أمين عمر "حكم ساحة" - أحمد حسام "مساعد اول"- أحمد توفيق طلب"مساعد ثان"- سيد عبيد " حكم رابع" و المباراة دون تقنية الفيديو.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق استعدادا للقاء الإسماعيلي، المقرر لها فى التاسعة مساء غد الخميس في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.

خط الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء - يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل