شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الدعم المتواصل من القيادة السياسية داعم كبير لاستضافة البطولات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، أن مصر بفضل البنية الإنشائية والدعم المتواصل من القيادة السياسية، أصبحت جاهزة بشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية، وذلك خلال حضوره لحفل عشاء مع المكتب التنفيذى الدولى والأفريقى للجمباز.

حضر الحفل على زعتر رئيس الاتحاد الأفريقى للجمباز، الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، والدكتورة نهى عبدالوهاب عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى، رؤساء اللجان الفنية بالاتحاد الدولى للجمباز، رؤساء الاتحادات الأفريقية للجمباز، يوسف الطباع عضو المكتب التنفيذى الدولى، وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجمباز والبطولة الأفريقية للجمباز، وحكام البطولة، أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى والأفريقى، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة .

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد ألتقى أمس وفد الاتحاد الدولى للجمباز، للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لكأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات، والمقرر لها مطلع يونيو المقبل، بصالات استاد القاهرة، بمشاركة 25 دولة بإجمالى عدد 300 لاعب ولاعبة وجهاز فنى وإداري.

ولفت وزير الرياضة إلى أن بطولة كأس العالم للجمباز والتى تقام لأول مرة فى القارة الإفريقية، ستعكس من جديد الصورة الجيدة التى انعكست لدى مختلف الاتحادات الرياضية الدولية فى تنظيم البطولات الكبرى فى أصعب الظروف التى مر بها العالم فى ظل انتشار وباء كورونا.

من جانبهم، أعرب ممثلو الاتحاد الدولى للجمباز عن بالغ سعادتهم بإسناد تنظيم البطولة القادمة لمصر، معربين عن ثقتهم الكاملة فى تنظيم مصر للبطولة. وفى الختام قدم رئيس الاتحاد الافريقى للجمباز على زعتر هدية تذكارية لوزير الشباب والرياضة .