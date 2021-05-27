شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، مران الأهلى.. تقسيمة قوية بين اللاعبين وتدريبات خاصة للشناوى ولطفى ، وفرجانى ساسي: لن ألعب في مصر إلا لنادى الزمالك ورفضت عرضا مغريا لناد مصرى ، وموسيماني يستكشف مفاتيح لعب نهضة بركان قبل السوبر الإفريقي، ونفاد تذاكر مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى ونهضة بركان، كارتيرون يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض غياب طارق حامد عن الإسماعيلي .

مران الأهلى.. تقسيمة قوية بين اللاعبين وتدريبات خاصة للشناوى ولطفى.. صور

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الإفريقي، وحرص الجهاز الفني للفريق على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب جامعة قطر،وخاض الأهلي فقرة تدريبية خططية في منتصف الملعب، وحرص بيتسو موسيماني خلالها على إيقاف المران لتصويب الأخطاء.

فرجانى ساسي: لن ألعب في مصر إلا لنادى الزمالك ورفضت عرضا مغريا لناد مصرى

علم الخليج 365 كواليس الساعات الاخيرة والتي شهدت انفراجة في ازمة تجديد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك والذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

اتحاد الكرة يطبق قرار خصم ثلاثة نقاط من الاسماعيلى بسبب غرامة النجوم

طبق اتحاد الكرة قراره بخصم 3 نقاط من النادي الإسماعيلي بسبب عدم التزامه بسداد المستحقات المالية الواجبة عليه لنادي النجوم في قضية اللاعب إبراهيم حسن.

الزمالك ينتهي من ملف قضية كهربا قبل جلسة الاستماع

انهى مسئولو نادي الزمالك اعداد ملف قضية محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، وذلك قبل أيام من جلسة الاستماع في المحكمة الرياضية الدولية والمقرر لها 31 مايو الجاري.

كارتيرون يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض غياب طارق حامد عن الإسماعيلي

يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين 3 لاعبين لمشاركة أحدهم في مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس مصر، لتعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق والذي تعرض للطرد في مباراة المصري بالدوري والتي إنتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كشف مصدر بالنادى الاهلى عن نفاد التذاكر المطروحة من اللجنة المنظمة لمباراة بطولة السوبر الأفريقى التى ستجمع الأهلى مع نهضة بركان المغربى يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، بعد أقل من يوم من طرحها عبر موقع الاتحاد القطرى.