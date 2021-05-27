شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، نفاد تذاكر مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى ونهضة بركان ، وفرجانى ساسي: لن ألعب في مصر إلا لنادى الزمالك ورفضت عرضا مغريا لناد مصرى ، كارتيرون يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض غياب طارق حامد عن الإسماعيلي .

كشف مصدر بالنادى الاهلى عن نفاد التذاكر المطروحة من اللجنة المنظمة لمباراة بطولة السوبر الأفريقى التى ستجمع الأهلى مع نهضة بركان المغربى يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، بعد أقل من يوم من طرحها عبر موقع الاتحاد القطرى.

مران الأهلى.. تقسيمة قوية بين اللاعبين وتدريبات خاصة للشناوى ولطفى.. صور

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الإفريقي، وحرص الجهاز الفني للفريق على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب جامعة قطر،وخاض الأهلي فقرة تدريبية خططية في منتصف الملعب، وحرص بيتسو موسيماني خلالها على إيقاف المران لتصويب الأخطاء.

فرجانى ساسي: لن ألعب في مصر إلا لنادى الزمالك ورفضت عرضا مغريا لناد مصرى

علم الخليج 365 كواليس الساعات الاخيرة والتي شهدت انفراجة في ازمة تجديد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك والذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

اتحاد الكرة يطبق قرار خصم ثلاثة نقاط من الاسماعيلى بسبب غرامة النجوم

طبق اتحاد الكرة قراره بخصم 3 نقاط من النادي الإسماعيلي بسبب عدم التزامه بسداد المستحقات المالية الواجبة عليه لنادي النجوم في قضية اللاعب إبراهيم حسن

الزمالك ينتهي من ملف قضية كهربا قبل جلسة الاستماع