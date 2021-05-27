شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يوسف أوباما وضم 5 من الشباب فى قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق استعدادا للقاء الإسماعيلي، المقرر لها فى التاسعة مساء غد الخميس في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.

خط الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء - يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل

وشهدت القائمة عودة يوسف أوباما بعدما أصبح جاهزًا للمشاركة بعد شفائه، كما تم ضم لاعبى الشباب حمدى علاء، وحسام عبد المجيد، وحسام أشرف، كما غاب طارق حامد ومحمد عبد الغنى للإيقاف.

ويفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بين 3 لاعبين لمشاركة أحدهم في مباراة الإسماعيلي لتعويض غياب طارق حامد، ووضع الفرنسي كل من محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر لإختيار أحدهم لمجاورة فرجاني ساسي في المباراة المقبلة، وإن كان الأقرب للمشاركة هو محمود عبد العزيز الذي يحظى بثقة الفرنسي كارتيرون، ويأتي في المرتبة الثانية في إختيارات كارتيرون لبديل طارق حامد هو اسلام جابر الذي يمتاز بقدرته علي المشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب من بينهم الوسط المدافع، وهو ما يجعل كارتيرون يضعه في الإختيار الثاني لمنح مرونة تكتيكية داخل الملعب.