شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يوسف أوباما وضم 5 من الشباب فى قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق استعدادا للقاء الإسماعيلي، المقرر لها فى التاسعة مساء غد الخميس في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.
خط الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء - يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل
وشهدت القائمة عودة يوسف أوباما بعدما أصبح جاهزًا للمشاركة بعد شفائه، كما تم ضم لاعبى الشباب حمدى علاء، وحسام عبد المجيد، وحسام أشرف، كما غاب طارق حامد ومحمد عبد الغنى للإيقاف.