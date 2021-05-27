شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يتحدث عن تطورات حالة حمدى فتحى قبل موقعة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن حمدى فتحى لاعب الفريق شارك في التدريبات منذ شهر، وكان هناك احتياطات طبية خلال مشاركته.
وأضاف: "اليوم تحدثنا مع الجهاز الفني ومنحنا الضوء الأخضر لمشاركة فتحي في المباريات، بناء على الفحوصات الطبية التي أجريت له هنا، وبالتنسيق مع الطبيب الذي أجرى له جراحة في الكوع".
وشدد رئيس الجهاز الطبي للأهلي على أن مشاركة حمدي فتحي في المباريات خلال الفترة المقبلة رأي فني بحت، وأكد أبو عبلة أن كريم نيدفيد انتظم في التدريبات الجماعية وبات تحت تصرف الجهاز الفني.
واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة باستاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى، ويعاون غربال، الطاقم التحكيمي المساعدين مواطنييه عبد الخالق تشيالي، وموكرين جوراري من الجزائر، والحكم الرابع جيان ندالت حكما رابعا من الكونغو، فيما يضم طاقم غرفة تقنية الفيديو "الفار" ستدار بالكامل بواسطة طاقم قطري، مكون من عبد الرحمن الجاسم حكم فيديو، إضافة لمساعديه، خميس الماري وسعود أحمد، وسيكون جاسم مساعد مستشارا لحكم الفيديو، ووائل السباعي مدير مشروع تقنية الفيديو في الكاف.