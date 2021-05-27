شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يتحدث عن تطورات حالة حمدى فتحى قبل موقعة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن حمدى فتحى لاعب الفريق شارك في التدريبات منذ شهر، وكان هناك احتياطات طبية خلال مشاركته.

وأضاف: "اليوم تحدثنا مع الجهاز الفني ومنحنا الضوء الأخضر لمشاركة فتحي في المباريات، بناء على الفحوصات الطبية التي أجريت له هنا، وبالتنسيق مع الطبيب الذي أجرى له جراحة في الكوع".

وشدد رئيس الجهاز الطبي للأهلي على أن مشاركة حمدي فتحي في المباريات خلال الفترة المقبلة رأي فني بحت، وأكد أبو عبلة أن كريم نيدفيد انتظم في التدريبات الجماعية وبات تحت تصرف الجهاز الفني.