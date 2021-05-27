شكرا لقرائتكم خبر عن زينة إبراهيم لاعبة الجمباز تتاهل لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء منافسة قوية فى البطولة الأفريقية للجمباز الفنى آنسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستمر حتى 27 مايو الحالى، والتى تقام بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر.

ونجحت لاعبات منتخب مصر آنسات للجمباز الفني فى الحصول على الثلاث مراكز الأولى في البطولة الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان 2020.

وحصدت زينة إبراهيم شرف المركز الأول وفرح أحمد حسين المركز الثاني وجنا هاني إسماعيل المركز الثالث، وتأهلت اللاعبة زينة إبراهيم لأولمبياد طوكيو، لتحصد مصر مقعد الآنسات ويتبقي مقعد للرجال، ويقود المنتخب جهاز فني بقيادة كابتن أشرف الشافعى المدير الفني للمنتخبات القومية، وكابتن أمانى جمال المدرب العام.

وتشارك 7 دول فى التصفيات الأفريقية لحجز تذكرة طوكيو 2020 وهي الجزائر والمغرب والكاميرون وجنوب أفريقيا ونامبيا ونيجيريا وليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف، واعتذر منتخب أنجولا عن المشاركة فى البطولة.

جدير بالذكر أن البطولات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر حاليا بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل، والتي تقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء.