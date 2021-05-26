شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر يدير مواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي المقرر إقامتها مساء غدا الخميس 26-5-2021 على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وجاءت اختيارات اللجنة كالتالي:

أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام وأحمد توفيق طلب، وسيد عبيد حكما رابعا.

واستعد الفريقان للمواجهة حيث دخل الزمالك معسكرا مغلقا فى العين السخنة لمدة 48 ساعة، من أجل إضفاء حالة من التركيز على اللاعبين والابتعاد بهم عن أجواء التغييرات التى حدثت على إدارة النادى خلال الساعات القليلة المنقضية، فيما اكتفى إيهاب جلال بخوض التدريبات المعتادة فى الإسماعيلية مع إضفاء السرية الكاملة على التدريبات لمنع وصول أى معلومات عن الخطة والتشكيل الذى سيخوض بهما اللقاء الى المنافس.

فيما تابع إيهاب جلال، التقرير الذى اعده له جهازه المعاون عن فريق الزمالك من خلال متابعته أيضاً فى مباريات الأخيرة.

يدخل الزمالك المواجهة ويفتقد أربعة عناصر وهم طارق حامد، ومحمد عبدالغنى للإيقاف، ومحمود علاء وحميد أحداد للإصابة، وأربك غياب الثنائى طارق حامد، ومحمد عبدالغنى، حسابات باتريس كارتيرون، خصوصاً أن طارق حامد من الركائز الأساسية فى وسط الملعب، فضلاً عن عدم وجود البديل الجاهز لمحمد عبدالغنى، فى ظل إصابة محمود علاء وغيابه عن المواجهة أيضاً.

وشهدت تدريبات الزمالك الأخيرة، حرص باتريس كارتيرون، على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الهجومية والدفاعية لتنفيذها خلال اللقاء، وأبرزها التسديد من الكرات الثابتة والمتحركة باعتبار التسديد أحد الحلول السحرية للوصول لمرمى المنافس، الذى يعتقد كارتيرون أنه سيعتمد على التكتلات الدفاعية مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة، مستغلاً سرعات لاعبيه ووجود أكثر من لاعب يجيد نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم وفى مقدمتهم أحمد مدبولى.

وينتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد عواد، محمد عبدالشافى، محمد عبدالسلام، محمود حمدى الونش، حازم إمام، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، شيكابالا، أوباما، اشرف بن شرقى، سيف الدين الجزيرى.

وعلى الجانب الآخر، وعد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، منح لاعبى الفريق مكافأة خاصة فى حالة الصعود لدور الثمانية وتخطى عقبة الزمالك، ومحاولة إسعاد جماهير الإسماعيلى بتحقيق الفوز ببطولة هذا الموسم والمشاركة فى إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل. وينتظر أن يخوض الإسماعيلى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من محمد فوزى، حسين السيد، محمد هاشم، محمد عمار، محمد عادل، عماد حمدى، محمد حسن، أرى بابل، أحمد مدبولى، بنسون شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.