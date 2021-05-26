شكرا لقرائتكم خبر عن زينة إبراهيم لاعبة الجمباز تتأهل لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اليوم الأربعاء، منافسة قوية في البطولة الأفريقية للجمباز الفنى أنسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تستمر حتى 27 مايو الجاري والتى أقيمت بالصالة المغطاة بنادى مدينه نصر.

ونجحت لاعبات منتخب مصر آنسات للجمباز الفني في الحصول على الثلاث مراكز الأولى في البطولة الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان 2020.

وحصدت زينة إبراهيم شرف المركز الأول وفرح أحمد حسين المركز الثاني وجنا هاني إسماعيل المركز الثالث، كما تأهلت اللاعبة زينة إبراهيم لأولمبياد طوكيو لتحصد مصر مقعد الآنسات ويتبقي مقعد للرجال.

ويقود المنتخب جهاز فني بقيادة كابتن أشرف الشافعى المدير الفني للمنتخبات القومية وكابتن أمانى جمال المدرب العام.

وتشارك 7 دول في التصفيات الأفريقية لحجز تذكرة طوكيو 2020 وهي الجزائر والمغرب والكاميرون وجنوب أفريقيا ونامبيا ونيجيريا وليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف، فيما اعتذر منتخب أنجولا عن المشاركة في البطولة.

الجدير بالذكر أن البطولات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر حاليا بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لاول مرة في تاريخ البطولة بالقارة السمراء.