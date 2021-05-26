شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: البنك الأهلى يتعرض لظلم تحكيمى.. وأطالب بحكام كبار لمبارياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى خالد جلال، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلى، استيائه من الظلم التحكيمي الغير طبيعي الذي يتعرض له فريقه، وخاصة خلال مباراة سموحة، حيث شهدت احتساب ركلتي جزاء للمنافس لا يجتمع عليهم أحد، مضيفا انه كان يفضل عدم التعليق على التحكيم ولكن مايحدث مع فريق البنك الأهلى فاق كل حدود.

وقال خالد جلال، «التحكيم أحتسب علينا 8 ركلات جزاء في تسع مباريات لم تحدث مع أي فريق داخليا أو خارجيا بخلاف الكروت الحمراء في أوقات حاسمة من المباراة».

وأكد جلال، أن فريق البنك الأهلي يمتلك منظومة لاتختلف عن الكيانات الكبيرة في الرياضة المصرية، لذلك يجب إسناد حكام تناسب قيمة هذه المنظومة.

و تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره سموحة بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى العام.