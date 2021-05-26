شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعاقب «قاعود» بالإيقاف والتدريب منفردًا والغرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلي، إيقاف محمود قاعود لاعب الفريق لأجل غير مسمى والتدريب منفردا وغرامة مبدئية 150 ألف جنيه وتحويله للتحقيق، بعد رفضه التغيير خلال لقاء فريقه أمام سموحة في الدقيقة 63 من عمر اللقاء التي انتهى بالتعادل 2-2 بين الفريقين ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى العام.

شهدت مباراة الفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلي مع نظيره سموحة، اليوم الأربعاء، واقعة غريبة وتكاد تكون فريدة من نوعها في الملاعب المصرية، وذلك بعد أن رفض محمود قاعود، مهاجم فريق البنك الأهلى استبداله من جانب المدير الفني خالد جلال، وذلك في المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة 63، أجرى خالد جلال، تغييرا بنزول أحمد على بدلا من فادي فريد، وإعلان خروج محمود قاعود ونزول محمود سيد، لكن محمود قاعود فاجىء مدربه وجميع المتابعين برفضه التبديل، وتمسكه بالبقاء في الملعب، مما أدى للتراجع عن إجراء التبديل، وفي المباراة التي انتهت بالتعادل «2-2» وكان بطلها الأول الـ «VAR» الذي احتسب 4 ركلات جزاء.