شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدون: هدفي في شباك إنبي الأهم.. وأحمد نادر: أشكر جماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كريم عبدون لاعب فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣، إن الفريق استحق الانتصار على إنبي والتتويج بلقب بطولة الجمهورية.

وفاز الزمالك على إنبي بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم بالجولة الأخيرة لدوري الجمهورية.

وأكد أن الفريق تعهد منذ بداية الموسم على بذل أقصى جهد من أجل اعتلاء منصات التتويج في نهاية الموسم وهو ما تم تحقيقه، وأشار إلى أن الروح العالية والجهد هما السر في حصد الزمالك للقب الدوري.

وأضاف أن هدفه في شباك إنبي يعتبر الأهم في مسيرته حتى الآن، ولا سيما أنه ساهم في حصد الفريق للقب الدوري، واختتم اللاعب تصريحاته بأنه يتمنى الانضمام للفريق الأول في الفترة القادمة، وحصد المزيد من الألقاب والبطولات.

فيما عبر أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٣ عن سعادته بالفوز ببطولة الجمهورية.

وأكد حارس الزمالك أن هذه البطولة لها مذاق خاص، لاسيما أنها أول بطولة جمهورية يتوج بها في مسيرته الرياضية، حيث سبق له حصد البطولات في مرحلة البراعم.

وأوضح حارس الزمالك أن التتويج ببطولة الجمهورية سيمنح اللاعبين حافزا لحصد البطولات في المواسم المقبلة، وأشار إلى أن الجهاز الفني واللاعبين بذلوا جهدا كبيرا طوال الموسم، من أجل الوصول إلى هذه اللحظة وحصد لقب البطولة.

وأكد أن الفريق استطاع أن يخرج سريعا من كبوة الهزيمة أمام الأهلي وحقق الانتصار في آخر مباراتين أمام سيراميكا وإنبي وتوج بالدوري عن جدارة واستحقاق.

وقدم الحارس الشاب التهنئة لجماهير الزمالك بعد التتويج بالدوري، موجها الشكر لهم على دعمهم للفريق طوال الموسم.