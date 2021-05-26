شكرا لقرائتكم خبر عن دوناروما يرحل عن ميلان رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن باولو مالديني، المدير الرياضى لفريق ميلان الإيطالى، رحيل الحارس جيانلويجي دوناروما بشكل رسمي عن النادي الإيطالي بنهاية الموسم الحالي.

ودخل ميلان في مفاوضات معقدة مع دوناروما لتجديد عقده انتهت إلى طريق مسدود، وينتهي عقد دوناروما مع ميلان في الموسم الحالي، ويستطيع الحارس الإيطالي التوقيع مع أي ناد مجانا.

وقال مالديني لموقع «كالتشيو ميركاتو»: «أعتقد أننا يجب أن نشكر جميع اللاعبين الذين قدموا هذا الموسم الرائع، كان دوناروما هو البطل، وغالبا ما يكون القائد، أحيانا يجد الناس صعوبة في فهم معنى أن تكون محترفا، أن تكون محترفا يعني أيضا أن تكون مستعدا لتغيير القمصان، من الصعب في عصر الاحتراف، العثور على وظائف تبدأ وتنتهي في مكان واحد، يجب أن تحترم أولئك الذين قدموا الكثير وقد فعل جيجيو ذلك، ولم يقلق ميلان أبدا».