شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: لن نزور الأهلي حال تتويجه بالسوبر.. وهذا موقفنا من تأجيل مبارياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، إن اللجنة الجديدة للقلعة البيضاء لم تعلن أي قرارات الآن لأنها ستجتمع 3 مرات وستعلن قراراتها مع نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف لبيب في تصريحات تليفزيونية: «قررنا عدم إعلان أي قرار عقب اجتماع الأمس لأننا سنعقد 3 جلسات متتالية وسنعلن عقب الجلسة الثالثة القرارات وستكون في الغالب آخر الأسبوع المقبل».

وأضاف لبيب: «قرارات لجنة الزمالك ستكون بالأفعال، وسنقول فعلنا كذا وكذا وكذا».

وكشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، موقف مجلسه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل بعض مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال لبيب: «أنا اسمي نادي الزمالك، وأُمثل نادي الزمالك وأحترم كل الاتحادات الرياضية والأندية، ولا علاقة لي بأي فريق آخر».

وأضاف رئيس الزمالك: «حقوقنا نسطيع الحصول عليها، وتحدثت مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الزمالك ووضعنا النقاط على الحروف، ورؤيته الفنية بتقول أننا نلعب المباريات بشروط معينة، وما يرغب فيه المدرب سيُنفذ فورًا».

وأعلن رئيس اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، موقف مجلسه من زيارة النادي الأهلي لتهنئته حال تتويجه ببطولة السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبلة أمام نهضة بركان المغربي في الدوحة.

وقال لبيب: «لا لن نرسل وفدا لمقر النادي الأهلي حال فوزهم بالسوبر الإفريقي ولكن سنبارك لهم هاتفيا».

وأضاف لبيب: «علاقتنا بجميع أندية مصر طيبة، وبالتالي لا داعي لزيارة النادي الأهلي أو يزورنا وقد من النادي الأهلي، لكن لو في قصة أو موضوع يستحق من الوارد زيارته».

وأتم لبيب: «في المجال الرياضي هناك منافسة شريفة ونحن أصدقاء، عقب الخروج من الملعب».