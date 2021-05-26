شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك عن تجديد فرجاني ساسي: أي لاعب يرغب في الاستمرار سنتمسك به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بعد تتويج فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٣ ببطولة الجمهورية، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مباراة رائعة.

وقال حسين لبيب في تصريحات تليفزيونية: «أبارك لجماهير الزمالك بعد تتويجهم ببطولة الجمهورية لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣».

وأضاف رئيس الزمالك: «لاعبو فريق ٢٠٠٣ قدموا مباراة رائعة ومميزة، مؤكدًا أن النتائج المميزة نتيجة عمل المجالس المتعاقبة في نادي الزمالك».

وتابع لبيب: «أيضًا أُبارك لفريق السلة الذي فاز خارج مصر، ونطمع في التتويج بكأس البطولة من أجل إسعاد جماهير نادي الزمالك».

وكشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، آخر تطورات ملف تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أن من يرغب في الاستمرار بالزمالك سيستمر.

وقال لبيب: «أطمئن جماهير نادي الزمالك بشأن ملف تجديد عقود اللاعبين»، مضيفًا: «فتحنا خطوط اتصال مع جميع اللاعبين الذين تحتاج عقودهم للتجديد».

وأضاف لبيب: «أي لاعب يرغب في الاستمرار داخل نادي الزمالك سنتمسك به بشرط تمسكه بنا، وفتحنا اتصالات مع جميع اللاعبين ويشرفنا استمرار من يرغب في ذلك داخل جدران نادي الزمالك».