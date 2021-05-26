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صحيفة إسبانية: كومان غاضب ويشعر بالإهانة من قرار برشلونة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن شعور الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، بالغضب والإهانة من موقف إدارة برشلونة حول استمراره في الموسم المقبل مع الفريق.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، وقالت بعض التقارير صحفية أن إدارة برشلونة طلبت من كومان الانتظار 15 يوما لمعرفة مصيره، لأنهم يبحثون عن مدرب آخر.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فعلى الرغم من العلاقة الودية بين كومان وخوان لابورتا رئيس برشلونة، فإن المدرب الهولندي يشعر بالاستياء من موقف الإدارة، وأشارت إلى أن كومان يشعر بأن إدارة برشلونة تحاول كسب الوقت فقط، وتتعامل معه كخيار ثان، وذلك عكس ما كان يلمسه خلال الفترة الماضية وخصوصا بعد نجاح خوان لابورتا.

وأوضحت أن كومان يرى أن التعامل معه بهذه الطريقة لا يتناسب مع مسيرته التاريخية في النادي الكتالوني، وذكرت أن هناك أعضاء داخل الإدارة لبرشلونة يراهنون على استمرار كومان، ويواصلون التفاوض مع جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ، بناء على طلب المدرب الهولندي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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