شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: كومان غاضب ويشعر بالإهانة من قرار برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن شعور الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، بالغضب والإهانة من موقف إدارة برشلونة حول استمراره في الموسم المقبل مع الفريق.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، وقالت بعض التقارير صحفية أن إدارة برشلونة طلبت من كومان الانتظار 15 يوما لمعرفة مصيره، لأنهم يبحثون عن مدرب آخر.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فعلى الرغم من العلاقة الودية بين كومان وخوان لابورتا رئيس برشلونة، فإن المدرب الهولندي يشعر بالاستياء من موقف الإدارة، وأشارت إلى أن كومان يشعر بأن إدارة برشلونة تحاول كسب الوقت فقط، وتتعامل معه كخيار ثان، وذلك عكس ما كان يلمسه خلال الفترة الماضية وخصوصا بعد نجاح خوان لابورتا.

وأوضحت أن كومان يرى أن التعامل معه بهذه الطريقة لا يتناسب مع مسيرته التاريخية في النادي الكتالوني، وذكرت أن هناك أعضاء داخل الإدارة الرياضية لبرشلونة يراهنون على استمرار كومان، ويواصلون التفاوض مع جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، بناء على طلب المدرب الهولندي.