شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفاضل بين «ثلاثى» لتعويض غياب طارق حامد أمام الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بين 3 لاعبين لمشاركة أحدهم في مباراة الإسماعيلي، المقررة غدا بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر، لتعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق والذي تعرض للطرد في مباراة المصري بالدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويدرس المدير الفنى الفرنسي، الدفع بلاعب من كل من محمد أشرف روقا ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر، للمشاركة اساسيا بجوار فرجاني ساسي في المباراة المقبلة، وإن كان الأقرب للمشاركة هو إسلام جابر الذي يحظى بثقة الفرنسي كارتيرون.

ويأتي في الخيار الثانى للفرنسى كارتيرون، ليشارك بديلا طارق حامد، هو محمود عبدالعزيز، الذي يحظى بثقة ودعم المدير الفنى في الفترة الاخيرة، وهو ما شهدته المباريات الماضية بالدفع به كبديلا في المباريات، ثم محمد اشرف روقا الذي يحظى بدعم داخل الجهاز الفنى من معاونى كارتيرون لكن بالنسبة للمدير الفنى فإنه بعيد بعض الشيء عن المشاركة.