شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد: فريق 2003 قدم موسمًا استثنائيًا.. والزمالك سيظل مدرسة الفن والهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بدر حامد مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن فريق مواليد 2003 قدم موسما استثنائيا وتوج ببطولة الدوري عن جدارة واستحقاق.

وفاز الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء بالجولة الأخيرة لدوري الجمهورية، ليحصد الفريق لقب دوري الجمهورية.

وأوضح بدر حامد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الفريق 2003 يضم لاعبين على أعلى مستوى وسيكون لهم دورا بارزا مع الفريق الأول في المواسم المقبلة.

وأشار إلى أن قطاع الناشئين بالزمالك هو الأقوى والأفضل في مصر وذلك وفقا للنتائج والأرقام.

وأضاف أن الزمالك دائما وأبدا سيظل مدرسة الفن والهندسة لما يمتلكه من لاعبين أصحاب فنيات ومهارات عالية.