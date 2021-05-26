شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق إنبي من الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء 26-5-2021 ضمن منافسات الجولة الـ24 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة مع محاولات هجومية غير مكتملة في الشوط الأول، وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب دينو بيتر جودي في الدقيقة 60، فيما أضاف زميله رامي صبري هدف تعزيز النتيجة في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وحاول ضياء السيد مدرب سيراميكا كليوباترا العودة في اللقاء من خلال إشراك عدد من البدلاء أصحاب القدرات الهجومية يأتي في مقدمتهم صالح جمعة ولكن دون جدوى.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد إنبي إلى 32 نقطة في المركز السابع من جدول الترتيب فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 31 نقطة في المركز الثامن.