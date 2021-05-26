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استدعاء 8 لاعبين من الزمالك لمعسكر منتخب الشباب

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن استدعاء 8 لاعبين؛ للانضمام للمعسكر المغلق للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2003.

ومن المقرر أن يقام المعسكر المغلق في الفترة من 27/5/2021 إلى 16/6/2021، وكذلك المشاركة في البطولة العربية تحت 20 سنة من 17/6/2021 حتي 3/7/2021.

وجاءت قائمة اللاعبين الذي تم استدعاؤهم من الزمالك كالتالي:

أحمد نادر السيد، وأحمد رفاعي محمد، وماجد هاني عبدالرحمن، وعبدالله محمد حسن، وأحمد محمود أحمد، وأحمد عبدالرحيم «إيشو»، ومحمد صلاح زكي.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب غدا الخميس، على أن يخضع اللاعبون لفحوصات طبية للكشف عن فيروس .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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