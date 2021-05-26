شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر السفر إلى الجونة عقب مباراة الإسماعيلى فى كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، التوجه مباشرة إلى الجونة، عقب الانتهاء من مواجهة الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها بالتاسعة مساء غد الخميس، في منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

واستقر الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على عودة الفريق مباشرة إلى مطار القاهرة الدولى، عقب لقاء الدراويش، على أن يستقل الفريق الطائرة المتوجهة إلى الجونة، استعدادا لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر بطولة الدورى العام.

وجاء قرار كارتيرون بالتوجه مباشرة إلى الجونة عقب مباراة الإسماعيلى، ليتجنب إجهاد اللاعبين فى ظل ضغط المباريات الكبير خلال الفترة الحالية، وحتى تتاح له الفرصة فى عمل استشفاء للاعبين والاستعداد بشكل جيد للمباراة المهمة.