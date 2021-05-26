باوك اليوناني يتعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

تعاقد نادي ​باوك​ اليوناني، مع مدرب ​الهلال​ السعودي السابق، الروماني ​رازفان لوشيسكو​.



وغادر لوشيسكو الهلال بعد الجولة الـ 18 بعدما فسخ النادي السعودي التعاقد معه في شباط الماضي.

وقاد المدرب الروماني الهلال لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019 للمرة الثالثة في تاريخه علماً أن اللقب القاري الأخير الذي أحرزه النادي السعودي كان قبلها بـ 25 عاماً.

وأحرز لوشيسكو مع الهلال لقب الدوري السعودي موسم 2019 – 2020 وحقق عدة أرقام قياسية حيث أنهى الدوري برصيد 72 نقطة وحقق أعلى معدل تهديفي برصيد 74 هدفاً.