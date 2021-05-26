شكرا لقرائتكم خبر عن "يويفا" يغرم إبراهيموفيتش 50 ألف يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان بغرامة مالية قدرها 50 ألف يورو (61 ألف دولار) لخرقه القواعد لتحقيق مصلحة مالية في شركة مراهنات.

كما حذر يويفا ميلان، وغرمه 25 ألف يورو بسبب المخالفة ذاتها.

وقال يويفا في بيان: "أصدر رئيس هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي كذلك توجيهاً للسيد إبراهيموفيتش يهدف إلى وقف ارتباط اللاعب بشركة المراهنة ذات الصلة".

وذكرت صحيفة "أفتونبلادت" السويدية في أبريل/نيسان، أن إبراهيموفيتش البالغ عمره 39 عاماً شريك في شركة "بتهارد" للمراهنات التي تتخذ من مالطا مقراً، والتي تعمل معه منذ 2018.

وتحظر لوائح النزاهة بالاتحاد الدولي (الفيفا) على اللاعبين أن تكون لهم مصالح في كيانات أو شركات "تروج أو تتوسط أو تنظم أو تجري المراهنات أو القمار أو اليانصيب أو ما شابه، أو المعاملات المماثلة المرتبطة بمباريات وبطولات كرة القدم".

ومدد إبراهيموفيتش الشهر الماضي عقده لعام واحد مع ميلان.