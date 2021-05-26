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طلائع الجيش يهزم الأهلى 3/2 فى مؤجلات دورى الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2، فى إطار مؤجلات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، بعدما كان قد تأجل مؤخرا بسبب ظروف حالات فيروس .

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 59  نقطة، حيث لعب الأهلى21  مباراة، فاز فى 19 وخسر فى 2 . أما الزمالك فيتواجد فى المركز الثانى برصيد 56 نقطة، حيث لعب 20  لقاء فاز فى 19 ، وخسر لقاء وحيدا .

 

من جهته كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى، عن تحديد يوم 4 يونيو المقبل، موعدا لإقامة دور الـ32 ببطولة كأس مصر للرجال.

 

وقال غزلان إنه تم تحديد هذا الموعد لتقام عقب انتهاء مسابقة الدورى المنتظر أن تنتهى يوم 2 من نفس الشهر المقبل، حتى ينتهى كأس مصر يوم 14 يونيو.

 

كما شهد تعديل جدول الدورى تحديد يوم 2 يونيو المقبل موعدا للقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى ختام المسابقة بدلا من يوم 25 مايو الجارى

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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