شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الأهلى 3/2 فى مؤجلات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2، فى إطار مؤجلات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، بعدما كان قد تأجل مؤخرا بسبب ظروف حالات فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 59 نقطة، حيث لعب الأهلى21 مباراة، فاز فى 19 وخسر فى 2 . أما الزمالك فيتواجد فى المركز الثانى برصيد 56 نقطة، حيث لعب 20 لقاء فاز فى 19 ، وخسر لقاء وحيدا .

من جهته كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى، عن تحديد يوم 4 يونيو المقبل، موعدا لإقامة دور الـ32 ببطولة كأس مصر للرجال.

وقال غزلان إنه تم تحديد هذا الموعد لتقام عقب انتهاء مسابقة الدورى المنتظر أن تنتهى يوم 2 من نفس الشهر المقبل، حتى ينتهى كأس مصر يوم 14 يونيو.

كما شهد تعديل جدول الدورى تحديد يوم 2 يونيو المقبل موعدا للقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى ختام المسابقة بدلا من يوم 25 مايو الجارى