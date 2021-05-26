شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي: تفرغت للأمومة بعد الاعتزال واختارنا اسم شهير لأنه مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البطلة المصرية المعتزلة رنيم الوليلي، المصنفة الأولى عالميا سابقا، عن كواليس حياتها بعد اعتزالها الاسكواش، كيفية التواصل حاليا مع زوجها.

وقالت رنيم في تصريحات خاصة لليوم السابع: حاليا أنا متفرغة للأمومة ولا أفكر في شىء آخر ومن الوارد بعد فترة أن أفكر في الاسكواش، توقيت اعتزالي كان مناسبا، وشهير يستحوذ على كل وقتي، ونتواصل مع طارق بصعوبة بسبب خضوعه لنظام الفقاعة ولكننا نراه من بعيد ويرانا.

أضافت: اختارنا اسم شهير لأننا كنا نبحث عن اسم مختلف وغير منتشر، ورغم اعتزالي لم يقل التوتر دائما تكون الأعصاب مشدودة مع مباريات طارق، وشهير يشغل كل وقتي أكثر من طارق.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث ستتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.