شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 26 / 5 / 2021 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الأربعاء 26 / 5 / 2021 مباريتان في الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف سيراميكا نظيره إنبى بينما التقى البنك الاهلى مع سموحة .

فيديو .. إنبى يقسو على سيراميكا بثنائية جودى وصبرى

حقق فريق إنبى الفوز على نظيره سيراميكا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي تجمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق إنبى عن طريق كل من دينوبيتر جودي في الدقيقة 60 عقب أستغلال ركلة ركنية لصالح الفريق البترولى وصلت إلى دينوبيتر جودي داخل منطقة الجزاء ومتابعتها عقب ارتدادها من الحارس عامر عامر حارس مرمى سيراميكا لتسديدها داخل الشباك بينما جاء الهدف الثانى عن طريق رامى صبرى في الدقيقة 83 من ركلة جزاء .

وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 31 محتلا المركز الثامن.