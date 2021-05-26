شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتأهل لنصف نهائى بطولة الجونة للاسكواش وتكشف وسيلة التواصل العائلى فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نور الشريني المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببجولة الجونة الدولية التي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت الشربيني في مباراة الدور ربع النهائي على منافستها الانجليزية سارة جان بيري، بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 31 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتال:11-4, 11-6, 11-6.

واكدت نور الشربيني عقب فوزها بالنباراة في تصريحات لليوم السابع، أن والدها هو سر تفوقها المستمر في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن كورونا لم يحرمها من دعمه المتواصل رغم بقائها في نظام الفقاعة الطبية بعيدة عنه، وأضافت: "والدي هو أكثر شخص يدعمني ويتحدث معي دائما عبر الهاتف قبل وبعد المباريات ويحفزني للفوز".

وعن مباراتها في نصف النهائي أكدت الشربيني أنها تتمنى التوفيق للأفضل سواء هانيا الحمامي أو كاميل سيرم في مباراة ربع النهائي مؤكدة أنه لا فرق من تأهل إحداهما لنصف النهائي لمواجهتها.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث ستتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.