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الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا للسلة بعد الفوز علي فاب الكاميرونى

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق كرة السلة للرجال بنادي الزمالك إلى الدور النصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا بالفوز على كاب فيردى الكاميرونى فى إطار منافسات  ربع نهائى البطولة بنتيجة 82-53 ليكون الفريق الأبيض أول المتأهلين للمربع الذهبي.

 

وينتظر الزمالك المتأهل من جمعية سلا المغربي وبترو دي لواندا الأنجولي لمواجهته  في نصف نهائي البطولة .

 

وأنهى الفريق الكاميروني الربع الأول متقدما على الزمالك بنتيجة 16-12، قبل أن ينتفض الأبيض في الربع الثاني ويتقدم بنتيجة 30-28،  وواصل الزمالك سيطرته على المباراة وأنهى الربع الثالث متقدما بنتيجة 55-42، وقبل أن يوسع الزمالك الفارق بشكل كبير في الربع الرابع لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بنتيجة 82-53.

 

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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