شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا للسلة بعد الفوز علي فاب الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق كرة السلة للرجال بنادي الزمالك إلى الدور النصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا بالفوز على كاب فيردى الكاميرونى فى إطار منافسات ربع نهائى البطولة بنتيجة 82-53 ليكون الفريق الأبيض أول المتأهلين للمربع الذهبي.

وينتظر الزمالك المتأهل من جمعية سلا المغربي وبترو دي لواندا الأنجولي لمواجهته في نصف نهائي البطولة .

وأنهى الفريق الكاميروني الربع الأول متقدما على الزمالك بنتيجة 16-12، قبل أن ينتفض الأبيض في الربع الثاني ويتقدم بنتيجة 30-28، وواصل الزمالك سيطرته على المباراة وأنهى الربع الثالث متقدما بنتيجة 55-42، وقبل أن يوسع الزمالك الفارق بشكل كبير في الربع الرابع لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بنتيجة 82-53.