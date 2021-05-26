شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا للسلة بعد الفوز علي فاب الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق كرة السلة للرجال بنادي الزمالك إلى الدور النصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا بالفوز على كاب فيردى الكاميرونى فى إطار منافسات ربع نهائى البطولة بنتيجة 82-53 ليكون الفريق الأبيض أول المتأهلين للمربع الذهبي.
وينتظر الزمالك المتأهل من جمعية سلا المغربي وبترو دي لواندا الأنجولي لمواجهته في نصف نهائي البطولة .
وأنهى الفريق الكاميروني الربع الأول متقدما على الزمالك بنتيجة 16-12، قبل أن ينتفض الأبيض في الربع الثاني ويتقدم بنتيجة 30-28، وواصل الزمالك سيطرته على المباراة وأنهى الربع الثالث متقدما بنتيجة 55-42، وقبل أن يوسع الزمالك الفارق بشكل كبير في الربع الرابع لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بنتيجة 82-53.
وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.