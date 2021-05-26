شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصطحب وفد الأنوكا بجولة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفد اتحاد اللجان الاوليمبية الأفريقية " الانوكا " عقب الإنتهاء من اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، فى جولة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومصطفى راف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، ومسئولى إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمين على أعمال التنفيذ.

وتتكون المدينة من ؛ منطقة الفنادق والشاليهات والمنطقة التجارية، مستشفى الطب الرياضى، الملاعب المفتوحة، ملعب التنس الرئيسى والفرعى، مجمع حمامات السباحة، نادى الفروسية، ملاعب الإسكواش، المسرح الرومانى، صالة تتسع 15000 ألف متفرج، صالة تتسع 8000 ألف متفرج، ملاعب للتدريب، استاد بسعة 90000 ألف متفرج، ميادين الرماية اليدوية، ميادين رماية القوس والسهم، المنطقة الإدارية، المراسم، متحف الرياضة، ميادين رماية الخرطوش، ميادين الرماية الإلكترونية، وقاعات متعددة الأغراض.

صرح وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تتهم بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والإفريقية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الإفريقية "الأنوكا"، وبحضور ومشاركة ممثلين من 54 دولة أفريقية، مضيفاً أن مصر ستظل دائما وأبدا تحتضن أشقائها الافارقة فى مختلف المجالات وخاصة الرياضية.

وخلال جولة الوفد بمدينة مصر الدولية، أشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للوفد الأفريقى، أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقًا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة، وتتضمن المدينة ستادًا دوليًا بسعة 90 ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألف و8 آلاف متفرج على التوالى، ومجمعات أولمبية للسباحة وأنشطة الفروسية المتكاملة والتنس والإسكواش وغيرها من الرياضات.

وأشاد الوزير بحجم الإنجازات المحققة والمعدل التنفيذى المتعلق بالانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمدينة، موجهاً الشكر والتقدير لجميع القائمين بمشروع مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وأبدى وفد "الانوكا" سعادتهم البالغة يتواجدهم فى مصر، معربين عن فخرهم واعتزازهم بانتماء مصر القارة الأفريقية، وكان وفد اتحاد اللجان الإفريقية الأوليمبية قد قاموا اليوم بزيارة للأهرامات فى جولة سياحية للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية.

كما أعرب الوفد عن سعادته بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتى ستصبح أحدى القلاع الرياضية بالقارة الأفريقية وواحدة من الصروح الرياضية العملاقة بمصر التى تم إنشاؤها وفق المعايير الدولية، وتمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية فى القارة الأفريقية، واعتبارها إحدى أكبر المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية فى فخامة عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.