طبيب الأهلي يحسم موقف أيمن أشرف من المشاركة في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:
صرح أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق للأهلي، أن الحديث عن إصابة أيمن أشرف لاعب الفريق بخشونة في الركبة أمر عار تماما من الصحة.
وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي أن هناك إجراء متبعا في بعض الأوقات مع أيمن أشرف ما بين المباريات، حيث يتم عمل تدريبات استشفائية للاعب للتخلص من الإجهاد، ولكن ما أود التأكيد عليه أن أيمن لا يعاني من الإصابة بخشونة في الركبة وفقا لما يتردد من فترة لأخرى.
وأشار أبو عبلة إلى أن اللاعب تعرض لكدمة في مباراة صنداونز الأخيرة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، وأن اللاعب تعافى وشارك اليوم في المران.
وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق أن أيمن جاهز بنسبة 100% للمشاركة مع الفريق في المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني.
ويلعب الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان الجمعة المقبل بقطر.