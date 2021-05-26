طبيب الأهلي يحسم موقف أيمن أشرف من المشاركة في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق للأهلي، أن الحديث عن إصابة أيمن أشرف لاعب الفريق بخشونة في الركبة أمر عار تماما من الصحة.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي أن هناك إجراء متبعا في بعض الأوقات مع أيمن أشرف ما بين المباريات، حيث يتم عمل تدريبات استشفائية للاعب للتخلص من الإجهاد، ولكن ما أود التأكيد عليه أن أيمن لا يعاني من الإصابة بخشونة في الركبة وفقا لما يتردد من فترة لأخرى.

وأشار أبو عبلة إلى أن اللاعب تعرض لكدمة في مباراة صنداونز الأخيرة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، وأن اللاعب تعافى وشارك اليوم في المران.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق أن أيمن جاهز بنسبة 100% للمشاركة مع الفريق في المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ويلعب الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان الجمعة المقبل بقطر.