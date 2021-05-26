كاف يعلن تواجد تقنية الفيديو في مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تواجد تقنية الفيديو المساعد "فار" في لقاء السوبر الأفريقي بين فريقي الأهلي ونهضة بركان المغربي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره المغربي نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الأفريقي، التي تقام مساء الجمعة المقبلة في الدوحة عاصمة قطر.

وأصدر الاتحاد الأفريقي بياناً، يؤكد خلاله أنه سيتم استخدام حكم الفيديو المساعد في لقاء كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان.

ويخوض الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يدخل نهضة بركان لقاء السوبر بصفته بطل كأس الكونفدرالية.