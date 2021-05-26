المدير الرياضي لسيراميكا كليوباترا: هل من الطبيعي أن أضغط على التحكيم حين أخسر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

بارك معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، لفريق إنبي فوزه على فريقه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 24 من دوري WE.

وأضاف معتز البطاوي، خلال تصريحات لفضائية أون سبورت عقب المباراة:"أبارك لإنبي فرقه كبيرة ومحترمة وفريقي والجهاز الفني أدياً جيدًا رغم الغيابات ولكن ماحدث اليوم للأسف ومع حكم كبير مثل صباحي هناك أشياء غير طبيعية، لا أريد الحديث عن الضغط قبل المباريات ولكن حين نرى نتيجة للضغط فسنفعل ذلك".

وتابع المدير الرياضي لنادي سيراميكا:"هل من الطبيعي أن أضغط على التحكيم حين أخسر؟، نرى عقوبات يتم تخفيضها وسبق وأشدت بالتحكيم ولكن تم إلغاء هدف واحتساب ركلة جزاء وأشياء غير طبيعية".

وأتم البطاوي تصريحاته بالتطرق للمشادات الكلامية بين جهازه الفني وفريق إنبي قائلاً:" كابتن عبد الناصر محمد وحلمي طولان من الأساتذة لنا ونحترمهم وماحدث شدة ملعب فقط وكان هناك نقاش بين الدكتين ولكن نكن لهم كل الاحترام والتقدير.. ألف مبروك لهم وحظ أوفر لنا وسنغلق صفحة المباراة ونركز في المباراة المقبلة".

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء يوم السبت المقبل 29 مايو ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.