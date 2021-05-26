إنبي يقفز للمركز السابع بالدوري بثنائية في سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق إنبي فوزًا هاماً أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري.

وتقدم إنبي في الدقيقة 60 من عمر المباراة بهدف سجله محترفه دينوبيتر قبل أن يُسجل رامي صبري الهدف الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء إلغاء حكم المباراة لهدفين سجلهما لسيراميكا كليوباترا لاعبه شادي حسين في الدقيقة 69 و محمد مسعد في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى النقطة 32 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثامن برصيد 31 نقطة.